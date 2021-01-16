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16 января 21, 13:53
Новый "Холостяк": что известно о Михаиле Заливако
Михаил Заливако
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Новым главным героем романтического телепроекта "Холостяк", транслируемый на канале СТБ, стал 31-летний бизнесмен Михаил Заливако.
Известно, что мужчина родом из Харькова и является основателем логистической компании.

Михаил не представляет своей жизни без спорта! Он обладатель привлекательного торса и здорового духа. Экстремальный отдых и времяпрепровождение - то, что снова и снова можно осваивать ради новых эмоций. Особенно Заливако любит походы в горы. Интересно, что в 2019 году Михаил совершил восхождения на Эльбрус по маршруту первопроходцев.

Главный герой 11 сезона не ищет себе домохозяйку. Ему важно, чтобы избранница была заинтересована в своем деле и развивалась.







Источник: https://telegraf.com.ua/
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