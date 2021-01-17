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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
17 января 21, 14:42
Дочь Анджелины Джоли передумала быть мальчиком
Анджелина Джоли – Шайло
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Старшая биологическая дочь актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли – Шайло – кардинально сменила имидж, что заставило поклонников задуматься о том, что девушка отреклась от идеи быть мальчиком.
Снимки, на которых запечатлено преображение, появились в СМИ.

Шайло на протяжении многих лет поддерживала образ пацанки: коротко стриглась, носила мешковатую одежду.

Во время недавней прогулки вместе с мамой и сестрой Захарой (приемная дочь актрисы) папарацци едва узнали девушку.

Та отрастила волосы, вставила в уши сережки. Подросток хоть и выбрала свойственное ей худи, но шорты были куда короче привычного.

Еще в прошлом году появлялись сообщения о том, что Шайло начала употреблять гормоны, чтобы сменить пол. Она по-прежнему настаивала на имени Джон. Звездные родители никогда не осуждали свою дочь публично и не пытались ей что-либо запретить.

Пользователи Сети, увидев новые снимки, отметили, что 14-летняя Шайло стала выглядеть женственно. А ростом она уже сравнялась со своей мамой.



Источник: https://showdream.org/
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