Дочь Анджелины Джоли передумала быть мальчиком

Снимки, на которых запечатлено преображение, появились в СМИ.





Шайло на протяжении многих лет поддерживала образ пацанки: коротко стриглась, носила мешковатую одежду.





Во время недавней прогулки вместе с мамой и сестрой Захарой (приемная дочь актрисы) папарацци едва узнали девушку.





Та отрастила волосы, вставила в уши сережки. Подросток хоть и выбрала свойственное ей худи, но шорты были куда короче привычного.





Еще в прошлом году появлялись сообщения о том, что Шайло начала употреблять гормоны, чтобы сменить пол. Она по-прежнему настаивала на имени Джон. Звездные родители никогда не осуждали свою дочь публично и не пытались ей что-либо запретить.





Пользователи Сети, увидев новые снимки, отметили, что 14-летняя Шайло стала выглядеть женственно. А ростом она уже сравнялась со своей мамой.











