Эмбер Херд хочет привлечь Disney к судебному делу

Судебные тяжбы между Эмбер Херд и Джонни Деппом даже после оглашения приговора Верховного суда Великобритании продолжаются. Звезда «Пиратов Карибского моря» намерен вновь защитить свое доброе имя, запросив у экс-супруги 50 млн долларов за клевету. Это судебное разбирательство накаляется с каждым днем. Теперь в процесс оказалась втянутой компания Disney.





Эмбер Херд направила в Disney запрос, намереваясь выяснить, как себя вел ее бывший супруг во время съемок «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». По данным Deadline, команда юристов Херд попросила дать показания о том, что на самом деле происходило с Деппом во время съемок. Они должны дать онлайн-показания 18 февраля.





Актриса хочет получить всю информацию о Деппе, особенно ее волнуют случаи употребления алкоголя и наркотиков во время работы, задержки или опоздания, разногласия с актерами, сценаристами, продюсерами и остальными. Дело в том, что именно во время съемок ленты «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Эмбер как раз и жила с Джонни. В Disney порталу Deadline сообщили, что повестку в суд еще не получили.





Напомним, Джонни Депп уже потерял роль капитана Джека Воробья. Вместо него появится совершенно новый персонаж, которого сыграет Марго Робби. По слухам, она настаивала, чтобы ее герой стал представителем ЛГБТ-сообщества. Впрочем, новых персонажей будет немало.





Таким раскладом событий, конечно, недовольны фанаты франшизы. Они создали петицию, в которой требуют вернуть кумира в кино. Ее уже заполнили более 400 тысяч человек. В негодование пришли и некоторые коллеги. Так, Кевин МакНелли сказал, что шестой фильм без Деппа будет «преступным».





К сожалению, Депп потерял не только роль Джека Воробья, но и Геллерта Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях 3». Вместо него в волшебном мире появится Мадс Миккельсен. По слухам, сейчас на помощь к Джонни пришел его старый друг Тим Бертон, который намерен использовать актера в таких своих фильмах, как «Битлджус 2» и «Семейка Аддамс».



