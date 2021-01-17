Влад Яма с семьей счастлив от мороза минус 17

Украинский танцор, хореограф и судья шоу "Танцуют все!", "Украина имеет талант", "Танцы со звездами" Влад Яма поделился зимними фото со своей семьей.





На своей странице в Instagram Влад Яма опубликовал снимки, на которых он со своей женой и сыном дурачатся на детской площадке в заснеженном дворе. В комментарии к посту танцор выразил свой восторг от морозной и солнечной погоды.





Зима, ну ты же можешь! Минус 17 одновременно радует и обжигает! А с солнцем - полное счастье!!!

сказал Влад Яма



















