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17 января 21, 14:55
Влад Яма с семьей счастлив от мороза минус 17
Украинский танцор, хореограф и судья шоу "Танцуют все!", "Украина имеет талант", "Танцы со звездами" Влад Яма поделился зимними фото со своей семьей.
На своей странице в Instagram Влад Яма опубликовал снимки, на которых он со своей женой и сыном дурачатся на детской площадке в заснеженном дворе. В комментарии к посту танцор выразил свой восторг от морозной и солнечной погоды.
Зима, ну ты же можешь! Минус 17 одновременно радует и обжигает! А с солнцем - полное счастье!!!
сказал Влад Яма
Источник: https://glamurchik.tochka.net/