Знаменитости, которые держат свою личную жизнь в секрете

При этом особую пикантность созданному образу придают рассказы о тайнах личной жизни. Многие звезды прямо таки устраивают целые шоу из своих романтических связей, пышных свадеб, и часто из не менее ярких бракоразводных процессов. Однако есть в шоубизнесе и такие отдельные личности, которые предпочитают отделять профессиональную публичность от праздного любопытства желтой прессы. Их личная жизнь покрыта завесой тайны, а фото их возлюбленных редко попадает на страницы глянцевых журналов и даже в популярные соцсети. Даже порой о штампе в их паспорте и изменении состава семьи мы узнаем с задержкой во времени.





1.

Алан Рикман













Алан Рикман с супругой Римой Хортон





Этого актера русский зритель знает по роли преподавателя волшебной школы Хогвартса из серии фильмов о Гарри Поттере. В его карьере есть и другие киноработы, а также театральные постановки. Именно там этот актер предпочитал обнажать свою душу. А вот подробности личной жизни широкая публика узнала лишь за год до его смерти.





Молодой Алан повстречал свою любовь, когда ему исполнилось 19 лет. Его возлюбленная Рима Хортон тоже была юна (ей было 18 лет). Однако эта любовь с первого взгляда еще долго подвергалась сомнениям — молодые люди не спешили. Совместно вести хозяйство и жить как муж и жена они стали лишь в 1977 году, после того, как 12 лет проверяли глубину своих чувств. Оба не считали штамп в паспорте и венчание противоядием против измен и ссор. Лишь в 2015 году, когда стало известно о смертельной болезни актера, пара решилась зарегистрировать отношения.





О счастливом событии актер рассказал немецкому таблоиду Bild. Он назвал свою свадьбу прекрасной, так как бракосочетание состоялось в Нью-Йорке без участия каких-то ни было свидетелей. После росписи молодые прогулялись по Бруклинскому мосту и пообедали вдвоем в местном ресторанчике.





2.

Дэниел Крейг













Дэниел Крейг с Рэйчел Вайс





Знаменитый Джеймс Бонд следует правилам своего героя и в личной жизни. Его засекреченность настолько была сильной, что в желтой прессе стали поговаривать о нетрадиционной сексуальной ориентации молодого красавца. Да и как иначе: актер всячески поддерживал свой имидж холостяка. На кинофестивалях и богемных вечеринках он появлялся один, гордо шествуя по красным ковровым дорожкам, не отказывал в фото с красавицами-актрисами и тем более не носил кольцо. В результате такое поведение привело к различным слухам. Однако напрасно — актер к этому времени уже более восьми лет был счастливо женат.





Как часто бывает в актерской среде, со своей будущей женой актер познакомился на съемках фильма. Рэйчел Вайс снималась в картине «Дом грез» и смогла завоевать сердце знаменитости. При этом их отношения поначалу были лишь теплыми и дружескими. И лишь после развода Вайс с Дарреном Аронофски, а также расторжения помолвки Крейга с Сацуки Митчелл пара решила не расставаться.





Их свадьба состоялась в июне 2011 года. Приглашенных было лишь четверо — их дети от первых браков, да самые близкие друзья, которые также исполнили функции свидетелей. Вся подготовка к этому знаменательному событию напоминала секретную операцию — даже вездесущие папарацци смогли узнать об этом только как о свершившемся факте. Сейчас эта пара также прячет подробности семейной жизни от журналистов, ведь даже имя их общей дочери, которая родилась в 2018 году, до сих пор остается загадкой.





3.

Бенедикт Камбербэтч













Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер





Как-то в разговоре с журналистами молодой Бенедикт заметил, что в женщине его привлекает не яркая сексуальная внешность, а ее ум и умение завладеть мыслями мужчины. Своей женой он видел именно такую мудрую девушку. И она повстречалась ему в 2009 году. А в 2015 году Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер поженились. Этой конфиденциальной информацией поделился один из свидетелей торжества. Для бракосочетания молодожены выбрали маленькую церквушку XII века, овеянную романтикой и тайной. Она находится близ городка Моттистон, что на острове Уайт.





В качестве гостей на мероприятие были приглашены лишь самые близкие и родные люди, а развлечения и угощения их ожидали неподалеку, в поместье. Усадьба Моттистоун когда-то была родовым гнездом невесты, поэтому для нее очень было важно соблюсти многовековые традиции. Даже сейчас, когда земля стала собственностью Национального фонда, за этим домом следят члены ее семьи и продолжают проводить значимые события.





Наверно, и впрямь аура этого старинного места обладает волшебными качествами — четыре года брака увеличили семью Бенедикта и Софи на троих малышей.





4.

Эдвард Нортон













Эдвард Нортон с Шоной Робертсон





Перед нами один из самых ярких любителей овевать личную жизнь дымкой неизвестности. Причем вначале достоянием общественности стал факт рождения наследника в 2013 году, а потом и упоминание о свадьбе актера. Таинственное событие по разным источникам происходило в разное время. Одни утверждают, что бракосочетание с кинопродюсером Шоной Робертсон состоялось в 2012 году, а другие — что лишь после рождения их общего сына. Тем не менее, единственным подтвержденным фактом стало то, что пара встречалась шесть лет, а помолвка состоялась в 2011 году.





5.

Колин Ферт













Колин Ферт с Лилией Джуджолли





Если судить о мужчине исключительно по его внешности, то можно ошибиться. Так и с Колином Фертом: на съемочных площадках его окружали головокружительной красоты женщины, а он был верен лишь своим женам. Их было у него две: семилетний гражданский брак с актрисой Мег Тилли и официальные отношения длинною в 22 года с Ливией Джуджолли. Для второй жены актер даже совершал длительные перелеты — после съемок в Великобритании он на несколько дней перерыва летел к любимой в ее родную Италию.





Всяческие попытки журналистов разговорить Колина на предмет его романтических привязанностей актер пресекал одной фразой. Он утверждал, что никакая красавица планеты не может сравниться с его женой. И действительно, пара прожила в счастливом браке и воспитала двоих детей. Но в 2019 году стало известно о грядущем разводе, поводом к которому послужила измена Ливии.





6.

Константин Хабенский













Константин Хабенский с женой





Было время, когда Константин не стеснялся выставлять свою личную жизнь напоказ. Вся страна стала свидетелем романтической истории: актер соблазнил девушку своим спектаклем, когда та в одном из кафе северной столицы ожидала поезд на Москву. О красивой любви шептались в прессе, но потом пристальное внимание поклонников и просто любопытствующих стало допекать актера.





Трагичная ситуация, когда долгожданная беременность его жены стала развиваться на фоне ее смертельного заболевания, и это смаковала желтая пресса, напрочь отбила охоту Хабенского делиться подробностями личной жизни. Долгое время актер чурался прессы, а сейчас тщательно дозирует публичную информацию. Известно, что 2013 году актер повторно женился, и сейчас супруги воспитывают сына Константина от первого брака Ивана и двух общих дочерей.



