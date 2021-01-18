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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
18 января 21, 12:14
Мерьем Узерли поделилась снимком с новорожденной дочерью
Мерьем Узерли
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Мерьем Узерли опубликовала новое фото в своем микроблоге.
Популярная немецко-турецкая актриса, звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли 8-го января стала мамой во второй раз. Актриса родила дочь Лили. Также 37-летняя Мерьем Узерли воспитывает шестилетнюю дочь Лару от турецкого бизнесмена Джана Атеше. Недавно она рассказала, что в скором времени выйдет замуж за отца своего второго ребенка.

Звезда «Великолепный век» активный пользователь ее соцсетей, ее Instagram насчитывает более шести миллионов подписчиков. Артистка часто радует поклонников подробностями и личными фотографиями. Так, некоторое время назад она опубликовала трогательный снимок со своей новорожденной дочерью.



Источник: https://stars.clutch.net.ua/
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