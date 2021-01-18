Мерьем Узерли поделилась снимком с новорожденной дочерью

Популярная немецко-турецкая актриса, звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли 8-го января стала мамой во второй раз. Актриса родила дочь Лили. Также 37-летняя Мерьем Узерли воспитывает шестилетнюю дочь Лару от турецкого бизнесмена Джана Атеше. Недавно она рассказала, что в скором времени выйдет замуж за отца своего второго ребенка.





Звезда «Великолепный век» активный пользователь ее соцсетей, ее Instagram насчитывает более шести миллионов подписчиков. Артистка часто радует поклонников подробностями и личными фотографиями. Так, некоторое время назад она опубликовала трогательный снимок со своей новорожденной дочерью.











