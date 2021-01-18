"Квартал" продал "Лигу смеха" Маслякову

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS, организатор российского проекта Евгений Донских не отрицает факт покупки телепередачи у правообладателя.





"Стартует проект под названием "Лига смеха" на СТС, который совместно с творческим объединением "АМиК" запускает телевизионный проект. Это франшиза, купленная на Украине. СТС Медиа давно приобрело права на несколько продуктов, среди которых была и "Лига смеха". Мы в этом находимся уже в районе года", - цитирует "Телеграф" слова Донских.





25 января в Москве стартует кастинг-фестиваль для потенциальных участников шоу. Об этом говорится на официальном сайте канала СТС. Отмечается, что украинские команды уже подают заявки на участие в российском проекте.





Стоить отметить, что "АМиК" принадлежит Александру Маслякову-старшему, который с 1964 года является также бессменным руководителем и ведущим телепередачи "КВН".





Юмористическое шоу "Лига смеха" было создано в 2015 году украинской студией "Квартал 95", основателем и художественным руководителем которой был Владимир Зеленский. Он же был ведущим шоу с 2015 по 2019 годы. Во многом прообразом Лиги Смеха послужил именно КВН.



