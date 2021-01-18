Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.04
USD
28.22
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
18 января 21, 12:35
"Квартал" продал "Лигу смеха" Маслякову
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
"Лига смеха" продала свою франшизу в Россию.
Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS, организатор российского проекта Евгений Донских не отрицает факт покупки телепередачи у правообладателя.

"Стартует проект под названием "Лига смеха" на СТС, который совместно с творческим объединением "АМиК" запускает телевизионный проект. Это франшиза, купленная на Украине. СТС Медиа давно приобрело права на несколько продуктов, среди которых была и "Лига смеха". Мы в этом находимся уже в районе года", - цитирует "Телеграф" слова Донских.

25 января в Москве стартует кастинг-фестиваль для потенциальных участников шоу. Об этом говорится на официальном сайте канала СТС. Отмечается, что украинские команды уже подают заявки на участие в российском проекте.

Стоить отметить, что "АМиК" принадлежит Александру Маслякову-старшему, который с 1964 года является также бессменным руководителем и ведущим телепередачи "КВН".

Юмористическое шоу "Лига смеха" было создано в 2015 году украинской студией "Квартал 95", основателем и художественным руководителем которой был Владимир Зеленский. Он же был ведущим шоу с 2015 по 2019 годы. Во многом прообразом Лиги Смеха послужил именно КВН.

Источник: https://telegraf.com.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
У Джастина Тимберлейка родился сын
noimageМерьем Узерли поделилась снимком с новорожденной дочерью
noimageЗнаменитости, которые держат свою личную жизнь в секрете
Лента новостей