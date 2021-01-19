Бен Аффлек и Ана де Армас расстались

Об этом сообщает близкий к паре источник в комментарии для издания People.





«Бен больше не встречается с Аной. Она оборвала их общение. Их отношения были сложными. Ана не хотела жить в Лос-Анджелесе, в то время как Бен не мог уехать из этого города, ведь там находятся его дети», – сообщает аноним.





Инсайдер также добавил, что их расставание было «взаимным и состоялось на дружественной основе», несмотря на разные позиции в жизни.





«Между ними есть любовь и глубокое взаимоуважение. Бен продолжает работать сам на себя. У него есть три запланированных проекта, и он отлично справляется со своими домашними отцовскими обязанностями. Они оба довольны своим местом в жизни», – добавил инсайдер.





Напомним, что о романе Аффлека и де Армас заговорили в марте прошлого года, когда заметили пару вместе во время отдыха на Кубе. Спустя некоторое время влюбленные уже не скрывали своих чувств и появлялись на публике, держась за руки, или, публикуя свои совместные фотографии. В ноябре, по словам инсайдеров, знаменитости съехались.











