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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
19 января 21, 12:10
Бен Аффлек и Ана де Армас расстались
Бен Аффлек и Ана де Армас
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Вслед за Ким Кардашьян и Канье Уэстом стало известно о расставании еще одной звездной пары. Свои романтические отношения разорвали Бен Аффлек и Ана де Армас.
Об этом сообщает близкий к паре источник в комментарии для издания People.

«Бен больше не встречается с Аной. Она оборвала их общение. Их отношения были сложными. Ана не хотела жить в Лос-Анджелесе, в то время как Бен не мог уехать из этого города, ведь там находятся его дети», – сообщает аноним.

Инсайдер также добавил, что их расставание было «взаимным и состоялось на дружественной основе», несмотря на разные позиции в жизни.

«Между ними есть любовь и глубокое взаимоуважение. Бен продолжает работать сам на себя. У него есть три запланированных проекта, и он отлично справляется со своими домашними отцовскими обязанностями. Они оба довольны своим местом в жизни», – добавил инсайдер.

Напомним, что о романе Аффлека и де Армас заговорили в марте прошлого года, когда заметили пару вместе во время отдыха на Кубе. Спустя некоторое время влюбленные уже не скрывали своих чувств и появлялись на публике, держась за руки, или, публикуя свои совместные фотографии. В ноябре, по словам инсайдеров, знаменитости съехались.  



Источник: https://harpersbazaar.com.ua/
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