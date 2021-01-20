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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
20 января 21, 10:49
Ирина Билык призналась, когда воссоединится с мужем
Ирина Билык
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Известная украинская певица Ирина Билык является активной пользовательницей Instagram, где за ее постами следят сотни тысяч поклонников. Певица часто делится подробностями личной жизни в сториз.
Звезда ранней украинской эстрады Ирина Билык предложила своим подписчикам и фанатам задать ей вопросы в сториз. Ожидаемо, на звезду посыпалось много вопросов. 

Кто-то из поклонников спросил певицу про ее мужа, а именно не собрается ли он приехать погостить в Украину. Та не дала развернутый ответ, но предложила своим подписчикам спросить у него самого.

"Давайте вместе с вами его спросим", - написала Билык и тегнула мужа Аслана Ахмадова.

Напомним, Билык сейчас состоит в браке с Асланом Ахмадовым, россиянином из Азербайджана, фотографом и певцом. Супруги живут в разных странах, имеют общего сына, которого в 2015 году пара родила с помощью суррогатного материнства.

Источник: https://breaking.znaj.ua/
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