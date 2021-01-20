Ирина Билык призналась, когда воссоединится с мужем

Звезда ранней украинской эстрады Ирина Билык предложила своим подписчикам и фанатам задать ей вопросы в сториз. Ожидаемо, на звезду посыпалось много вопросов.





Кто-то из поклонников спросил певицу про ее мужа, а именно не собрается ли он приехать погостить в Украину. Та не дала развернутый ответ, но предложила своим подписчикам спросить у него самого.





"Давайте вместе с вами его спросим", - написала Билык и тегнула мужа Аслана Ахмадова.





Напомним, Билык сейчас состоит в браке с Асланом Ахмадовым, россиянином из Азербайджана, фотографом и певцом. Супруги живут в разных странах, имеют общего сына, которого в 2015 году пара родила с помощью суррогатного материнства.



