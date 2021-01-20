Робби Уильямсу пришлось заточить себя на вилле на Карибах

Британская суперзвезда Робби Уильямс сейчас проводит время на Карибах. Несмотря на то что его расположение способствует отдыху, проводит время он на вилле в одиночку на самоизоляции. Дело в том, что артист прибыл на острова с женой Айдой Филд и четырьмя детьми, но вскоре тест мужчины на COVID-19 показал положительный результат. Об этом сообщает The Sun.





Самоизоляция выльется Робби в кругленькую сумму, поскольку недельное пребывание на вилле оценивается в 106 тысяч фунтов, а ему нужно там провести 14 дней.





Он прикован к вилле, где остановился с семьей. Это не совсем худшее место в мире, где можно было изолироваться, но он не может пойти на пляж. Ему придется находиться в карантине до 14 дней,

говорится в сообщении.





Стоит отметить, что в апреле 2020-го Робби Уильямс уже думал, что переболел коронавирусом. Из-за того что певец тогда не сдал тест, подтвердить это не удалось.



