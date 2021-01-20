Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.20
USD
28.22
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
20 января 21, 10:54
Робби Уильямсу пришлось заточить себя на вилле на Карибах
Робби Уильямс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Певец прибыл на отдых с женой и детьми, однако коронавирус помешал его планам.
Британская суперзвезда Робби Уильямс сейчас проводит время на Карибах. Несмотря на то что его расположение способствует отдыху, проводит время он на вилле в одиночку на самоизоляции. Дело в том, что артист прибыл на острова с женой Айдой Филд и четырьмя детьми, но вскоре тест мужчины на COVID-19 показал положительный результат. Об этом сообщает The Sun.

Самоизоляция выльется Робби в кругленькую сумму, поскольку недельное пребывание на вилле оценивается в 106 тысяч фунтов, а ему нужно там провести 14 дней. 

Он прикован к вилле, где остановился с семьей. Это не совсем худшее место в мире, где можно было изолироваться, но он не может пойти на пляж. Ему придется находиться в карантине до 14 дней,
говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в апреле 2020-го Робби Уильямс уже думал, что переболел коронавирусом. Из-за того что певец тогда не сдал тест, подтвердить это не удалось.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
У Робби Уильямса появился наследник
Робби Уильямс пел пока его жена рожала
Робби Уильямс обвиняется в сексуальных домогательствах
Лидер группы "Океан Ельзи" празднует День Рождения
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Ани Лорак встретилась с мамой в Украине — совместное фото
noimageИрина Билык призналась, когда воссоединится с мужем
noimageВ семье "Холостяка" Добрынина ждут пополнения
Лента новостей