Ани Лорак встретилась с мамой в Украине — совместное фото

На днях в своем блоге в Instagram певица Ани Лорак сообщила, что прилетела в Украину. Артистка прогулялась Киевом и поделилась со своей 6,8-миллионной аудиторией в соцсети яркими фото





Несмотря на публикации, наибольшее внимание фолловеров привлекло редкое фото звезды с мамой, которое она показала в stories. Дело в том, что личную жизнь знаменитость предпочитает держать в секрете, а снимки с близкими людьми изредка публикует в сети. Но для всех правил есть исключения, поэтому по приезду Ани Лорак поделилась с подписчиками черно-белым фото, на котором позирует с мамой, Жанной Линьковой.













Мамочка,

прокомментировала кадр артистка.





Напомним, что в юности Ани Лорак не проводила много времени с родителями. После развода с мужем, Жанна Линькова вынуждена была отдать 6-летнюю будущую артистку и ее братьев в интернат, поскольку не могла содержать всех детей.



