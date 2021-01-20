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Шоу-бизнес
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20 января 21, 10:56
Ани Лорак встретилась с мамой в Украине — совместное фото
Ани Лорак
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Певица показала редкий кадр с близким человеком.
На днях в своем блоге в Instagram певица Ани Лорак сообщила, что прилетела в Украину. Артистка прогулялась Киевом и поделилась со своей 6,8-миллионной аудиторией в соцсети яркими фото

Несмотря на публикации, наибольшее внимание фолловеров привлекло редкое фото звезды с мамой, которое она показала в stories. Дело в том, что личную жизнь знаменитость предпочитает держать в секрете, а снимки с близкими людьми изредка публикует в сети. Но для всех правил есть исключения, поэтому по приезду Ани Лорак поделилась с подписчиками черно-белым фото, на котором позирует с мамой, Жанной Линьковой.



Мамочка,
прокомментировала кадр артистка.

Напомним, что в юности Ани Лорак не проводила много времени с родителями. После развода с мужем, Жанна Линькова вынуждена была отдать 6-летнюю будущую артистку и ее братьев в интернат, поскольку не могла содержать всех детей.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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