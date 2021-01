Дженнифер Лопес в наряде от Chanel пела на инаугурации в США

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес во время торжественной инаугурации Джо Байдена на пост президента США исполнила песню "This Land Is Your Land" из репертуара Вуди Гатри. Она была написана в 1940 году на мелодию песни группы Carter Family "When the World’s on Fire".

Для выступления перед первыми лицами страны звезда выбрала белоснежный наряд от французского модного дома Chanel.

На инаугурации также запланировано выступление музыкант Джон Бон Джови, певица Деми Ловато, будут задействованы актер Том Хэнкс и другие звезды.

Песня Вуди Гатри "This Land Is Your Land" была записана еще в 1944 году, но стала известна лишь спустя 7 лет. С тех пор композицию часто исполняли артисты на политических митингах и мероприятиях в присутствии президента Америки. Ее также называют неофициальным гимном США.