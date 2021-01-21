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Шоу-бизнес
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21 января 21, 12:32
Шон Мендес и Камилла Кабелло помолвлены
Камилла Кабелло и Шон Мендес
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16 января в Сети появились фото, на которых сладкая парочка выгуливает собак в Маями — вместе с родными Камиллы.
Отсюда, собственно, и слухи. Фанаты и журналисты решили, что все это не просто так.

В интернете популярно мнение, что Камилла Кабелло и Шон Мендес решили провести побольше времени с семьей, потому что планируют помолвку.

Может быть, не прямо сейчас, но в ближайшие месяцы точно.

Сами Шон и Камилла, правда, ничего по этому поводу не говорили. Более того, Шон как-то сказал, что, хоть он и видит свое будущее с Камиллой, не хочет все-таки слишком торопить события, ведь они еще очень молоды.

Фанатов, впрочем, это нисколько не останавливает — многие все же уверены, что хотя бы к концу года звезды все-таки порадуют новостью о скорой свадьбе.

Источник: https://showdream.org/
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