Шон Мендес и Камилла Кабелло помолвлены

Отсюда, собственно, и слухи. Фанаты и журналисты решили, что все это не просто так.





В интернете популярно мнение, что Камилла Кабелло и Шон Мендес решили провести побольше времени с семьей, потому что планируют помолвку.





Может быть, не прямо сейчас, но в ближайшие месяцы точно.





Сами Шон и Камилла, правда, ничего по этому поводу не говорили. Более того, Шон как-то сказал, что, хоть он и видит свое будущее с Камиллой, не хочет все-таки слишком торопить события, ведь они еще очень молоды.





Фанатов, впрочем, это нисколько не останавливает — многие все же уверены, что хотя бы к концу года звезды все-таки порадуют новостью о скорой свадьбе.



