Младшая дочь Дональда Трампа обручилась с миллиардером. Фото

В последний день президентства Дональда Трампа, его младшая дочь Тиффани объявила о помолвке с миллиардером Майклом Булосом. Радостную новость девушка опубликовала на своей странице в Instagram.





27-летняя Тиффани Трамп поделилась в сети совместным снимком с избранником, который был сделан в Белом доме. Она отметила, что рада начать новую главу своей жизни.













Перед аудиторией дочь Дональда Трампа предстала в изысканном черном платье и с распущенными волосами. Дополнила образ она лодочками с блестками, которые сделали акцент в наряде, а также надела на руку обручальное кольцо. Ее возлюбленный Майкл был одет в классический черный костюм.





Для меня было честью отмечать много жизненных этапов, исторических событий и памятных моментов с моей семьей здесь, в Белом доме, и особенно мою помолвку с прекрасным женихом Майклом Булосом. Чувствую себя очень счастливой и взволнованной, чтобы начать новую главу!

говорится в сообщении Тиффани Трамп.













Майкл Булос в свою очередь также сделал публикацию в своем блоге, в которой назвал Тиффани "любовью своей жизни".













В комментариях свои поздравления оставили мама Тиффани и бывшая жена Дональда Трампа — Марла Мейпл, а также старшая сестра Иванка Трамп.





Пара состоит в отношениях более трех лет. Познакомились влюбленные во время отдыха в Греции. Известно, что девушка старше своего избранника на четыре года.





Майкл Булос вырос в Нигерии и имеет Ливанские корни. Он из состоятельной семьи, которая владеет компанией Boulos Enterprises, что занимается строительством, продажей автомобилей и розничной торговлей.



