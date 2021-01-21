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21 января 21, 12:42
Младшая дочь Дональда Трампа обручилась с миллиардером. Фото
Тиффани Трамп
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Тиффани Трамп объявила о помолвке в последний день президентства своего отца.
В последний день президентства Дональда Трампа, его младшая дочь Тиффани объявила о помолвке с миллиардером Майклом Булосом. Радостную новость девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

27-летняя Тиффани Трамп поделилась в сети совместным снимком с избранником, который был сделан в Белом доме. Она отметила, что рада начать новую главу своей жизни.



Перед аудиторией дочь Дональда Трампа предстала в изысканном черном платье и с распущенными волосами. Дополнила образ она лодочками с блестками, которые сделали акцент в наряде, а также надела на руку обручальное кольцо. Ее возлюбленный Майкл был одет в классический черный костюм.

Для меня было честью отмечать много жизненных этапов, исторических событий и памятных моментов с моей семьей здесь, в Белом доме, и особенно мою помолвку с прекрасным женихом Майклом Булосом. Чувствую себя очень счастливой и взволнованной, чтобы начать новую главу!
говорится в сообщении Тиффани Трамп.



Майкл Булос в свою очередь также сделал публикацию в своем блоге, в которой назвал Тиффани "любовью своей жизни".



В комментариях свои поздравления оставили мама Тиффани и бывшая жена Дональда Трампа — Марла Мейпл, а также старшая сестра Иванка Трамп.

Пара состоит в отношениях более трех лет. Познакомились влюбленные во время отдыха в Греции. Известно, что девушка старше своего избранника на четыре года. 

Майкл Булос вырос в Нигерии и имеет Ливанские корни. Он из состоятельной семьи, которая владеет компанией Boulos Enterprises, что занимается строительством, продажей автомобилей и розничной торговлей.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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