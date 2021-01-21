Голливуд приветствует нового президента США

По этому случаю звезды поспешили поделиться своими восторгами в социальных сетях, заодно припомнив уходящему главе государства некоторые из его самых серьезных, по их мнению, прегрешений.





"С нами все будет в порядке. Руины станут основой для обновления, раны усилят сострадание и закалят характер, разделение приведет к ясности, отчаяние трансформируется в мудрость, из потерь придет общность", - написал актер Марк Руффало, один из самых активных и последовательных противников Трампа.





"Поздравляем нашего нового президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Мы знаем, что вы сделаете все возможное, чтобы снова сделать Америку хорошей”, - отметил популярный телеведущий Джимми Киммел.





"Динь-Дон, ведьма мертва", - прокомментировал фразой из "Волшебника страны Оз" победу Байдена знаменитый комик Джим Керри, сопроводив свой пост соответствующим рисунком.





"Со слезами наблюдаю за этим необыкновенным моментом для женщин в США и во всем мире. Вице-президент Камала Харрис", - призналась телеведущая и продюсер Опра Уинфри.





"Мое сердце сейчас переполнено. Надежда восстановлена. Поистине наступило время обновления!", - порадовалась звезда киновселенной Marvel Зои Солдана.





"Президент Байден. Такое впечатление, что очнулся после ужасного ночного кошмара", - написал актер Кевин Конрой, озвучивавший многочисленные сериалы по мотивам комиксов DC.





"Это новый день для Америки, будущее только что стало намного ярче. Поздравляем Джо Байдена и Камалу Харрис с президентской инаугурацией. Я очень рада, что доброта и честность восстановлены в Белом доме - это начало новой эры", - возрадовалась Кэтти Кэссиди.





"Он только что навсегда покинул Белый дом. Мы, граждане, выселили его. Но я на этом не остановлюсь. Сейчас он пролетает над оставленными им руинами, и пусть знает, что мы с ним еще не закончили. Суд. Приговор. Лишение свободы. Он должен заплатить за свои поступки - впервые в жизни", - пообещал режиссер-документалист Майкл Мур.





"Джозеф Р. Байден-младший - 46-й президент Соединенных Штатов. Демократия живет", - написал сценарист и продюсер Роб Рейнер.





"Я не знаю, когда была произнесена лучшая Инаугурационная речь, но я уверен, что только что услышал самую важную инаугурационную речь в моей жизни", - признался актер Джош Гад.



