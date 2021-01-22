Майклу Дугласу впервые доверили внука (ФОТО)

Кэмерон Дуглас и его избранница – бывший инструктор по йоге Вивиан Тибес – стали счастливыми родителями мальчика, которого назвали Райдер. Недавно знаменитого деда познакомили с самым младшим членом семьи, которому исполнился месяц.





Обладатель двух «Оскаров» поделился в Сети трогательным кадром со своим маленьким внуком. Дуглас отметил, что на этом снимке запечатлена их первая встреча, которая произошла на днях.





На фото счастливый дедушка держит в одной руке спящего малыша, а в другой – бутылочку с молоком. «Я впервые увидел своего внука Райдера!» — подписал кадр с крохой звезда культового фильма «Пролетая над гнездом кукушки».













Растаявшие от умиления поклонники отметили, что это самое трогательное зрелище, которым они могли бы полюбоваться в Сети.





«Не могу насмотреться на вас, такое счастье», «Очень трогательно, счастливый дедушка и его милый внук», «Здоровья малышу и вам, наш любимый актер», «Что за маленький ангел», — писали в комментариях к посту фанаты.



