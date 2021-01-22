Джиджи Хадид и Зейн Малик рассказали, как назвали дочку

Одна из самых обсуждаемых пар Джиджи Хадид и Зейн Малик только что рассказала, как назвала свою новорожденную девочку. Дамы и господа, представляем вам малышку Хай. Джиджи сообщила об этой новости весьма ненавязчиво, всего лишь добавив подпись “мама Хай” в своей биографии в Инстаграм.





Имя Хай имеет арабское происхождение и означает «избранная, принадлежащая к королевской семье или аристократии».





Супермодель поделилась приятными сведениями о жизни своей дочери аккурат спустя 4 месяца после ее рождения. “Наша девочка уже здесь — красивая и здоровая. Не могу описать словами, как я себя сейчас чувствую. Любовь, которую я ощущаю к этому маленькому человечку, вне моего понимания. Благодарен за то, что знаю ее, и горжусь тем, что могу назвать своей. Спасибо за то, какую жизнь мы проживем все вместе”, — написал 23 сентября 2020 года Зейн Малик в Твиттере.











