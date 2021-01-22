Елизавета II отправила личное письмо Джо Байдену

Нового главу государства поздравили многие мировые лидеры, а бывший президент Дональд Трамп даже оставил в Белом доме некую записку своему преемнику. Не обошла стороной историческое событие и королева Великобритании Елизавета II.





Как сообщает Express, ссылаясь на сообщение Букингемского дворца, Ее Высочество направила личное сообщение Джо Байдену в преддверии его инаугурации.





Подробности послания не разглашаются, но вполне вероятно, что Елизавета направила свои добрые пожелания новому главнокомандующему США.





Интересно, что за все 68 лет правления королевы в США сменилось 14 американских президентов - от Гарри Трумэна до Байдена.





Ее Величество неоднократно встречалась с Байденом, поскольку он был вице-президентом Барака Обамы в течение восьми лет с 2008 по 2016 год. Байден и его супруга Джилл также лично знакомы с принцем Гарри - их первая встреча состоялась в 2013 году во время его королевского турне по США.



