Владимир Остапчук поделился радостным событием из жизни

Жена шоумена Кристина Горняк наконец-то смогла поменять фамилию. Об этом Владимир рассказал в передаче «Без краватки».





По словам ведущего, Кристине пришлось помучиться со сменой фамилии. Процедура оказалась сложной и связанной с бюрократической волокитой.





«Остапчуков стало больше, потому что Кристина взяла мою фамилию. Теперь она Кристина Остапчук. А она нотариус, и я так понял, что это даже документально было сложно сделать. Это такая постоянная волокита. Но это приятно», — признался ведущий.





Напомним, для Остапчука брак с Кристиной Горняк стал вторым. До этого ведущий был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила вместе 12 лет. В браке родилось двое детей: Эмилия (2013) и Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года. Летом того же года Остапчук и Горняк объявили о помолвке, а 15 октября сыграли свадьбу.





У Остапчука продолжаются судебные разбирательства с бывшей женой.

Экс-супруги не могут договориться по поводу места проживания их общих детей.











