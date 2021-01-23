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23 января 21, 12:28
Владимир Остапчук поделился радостным событием из жизни
Владимир Остапчук
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Телеведущий Владимир Остапчук поделился радостным событием из жизни своей семьи.
Жена шоумена Кристина Горняк наконец-то смогла поменять фамилию. Об этом Владимир рассказал в передаче «Без краватки».

По словам ведущего, Кристине пришлось помучиться со сменой фамилии. Процедура оказалась сложной и связанной с бюрократической волокитой.

«Остапчуков стало больше, потому что Кристина взяла мою фамилию. Теперь она Кристина Остапчук. А она нотариус, и я так понял, что это даже документально было сложно сделать. Это такая постоянная волокита. Но это приятно», — признался ведущий.

Напомним, для Остапчука брак с Кристиной Горняк стал вторым. До этого ведущий был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила вместе 12 лет. В браке родилось двое детей: Эмилия (2013) и Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года. Летом того же года Остапчук и Горняк объявили о помолвке, а 15 октября сыграли свадьбу.

У Остапчука продолжаются судебные разбирательства с бывшей женой. 
Экс-супруги не могут договориться по поводу места проживания их общих детей.




Источник: https://showbiz.fakty.ua/
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