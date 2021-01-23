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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
23 января 21, 12:31
«Холостяк-11»: рассекречена дата премьеры
Михаил Заливако
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5 марта в эфире СТБ выйдет самая ожидаемая романтическая премьера весны — «Холостяк».
Искать любовь будет 31-летний бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако. Это будет один из тех Холостяков, который нарушает правила проекта и вносит в них свои коррективы по зову сердца!

Михаил занимается спортом, любит экстрим, горы, яркую стильную одежду и котов. Он привык идти только вперед и никогда не опускает руки перед трудностями. У него есть все, кроме самого главного — настоящей любви.

Я готов поспорить с кем угодно, что именно здесь я встречу ту девушку, которая станет для меня родным человеком и с которой я смогу связать свою дальнейшую жизнь,
уверен Холостяк.

Традиционно ведущим проекта станет известный украинский шоумен Григорий Решетник.

Выходить на экраны романтическое реалити будет с 5 марта по пятницам в 19:00.

Источник: https://newsyou.info/
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