«Холостяк-11»: рассекречена дата премьеры

Искать любовь будет 31-летний бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако. Это будет один из тех Холостяков, который нарушает правила проекта и вносит в них свои коррективы по зову сердца!





Михаил занимается спортом, любит экстрим, горы, яркую стильную одежду и котов. Он привык идти только вперед и никогда не опускает руки перед трудностями. У него есть все, кроме самого главного — настоящей любви.





Я готов поспорить с кем угодно, что именно здесь я встречу ту девушку, которая станет для меня родным человеком и с которой я смогу связать свою дальнейшую жизнь,

уверен Холостяк.





Традиционно ведущим проекта станет известный украинский шоумен Григорий Решетник.





Выходить на экраны романтическое реалити будет с 5 марта по пятницам в 19:00.



