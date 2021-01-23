Юрий Горбунов очаровал сеть снимком с Катей Осадчей

Известная украинская телепара Юрий Горбунов и Катя Осадчая, которые ранее показали фото с отдыха в Дубае, вновь очаровали сеть совместной публикацией. Супруги уже успели вернуться с отпуска и провести время дома, где сделали миловидный кадр.
На своей странице в Instagram Юрий Горбунов показал селфи с возлюбленной в честь Дня объятий, который праздновался вчера, 21 января. Влюбленные предстали перед поклонниками в удобной одежде и с искренней улыбкой. Телеведущий выбрал белую футболку с принтом, а его избранница — яркий красный свитшот.
День объятий! Какой прекрасный праздник! Официальный праздник обмена энергиями! Главное — не задушить от страсти,
прокомментировал фото Горбунов.
Трогательными эмоциями поделились в комментариях и поклонники звездных супругов:
"Я люблю вас!";
"Вы прекрасная пара! Передается ваша гармония в отношениях!";
"Вы лучшие";
"Очень классное фото!";
"Какая Катя красивая без макияжа. Вы оба талантливы и красивы!"