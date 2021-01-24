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24 января 21, 13:25
Оля Полякова снова попала под критику
Оля Полякова
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Оля Полякова сообщила фанатам, что вернулась со своего роскошного отпуска на Мальдивах.
Пока Украину засыпало снегом, звезда вместе с мужем и детьми нежилась на песчаном пляже, принимала солнечные ванны и купалась в лазурной воде. К концу локдауна в стране звезда вернулась.

24 января в Украине заканчивается срок действия ужесточенных мер карантина, и звезды начинают возвращаться домой. О своем приезде на родину сообщила Оля Полякова, опубликовав фото после перелета.

На снимке суперблондинка украинского шоу-бизнеса запечатлена в черной футболке и кепке. На ее лице минимум макияжа и выглядит она отдохнувшей.



«Прилетела! А тут снег», - подписала публикацию Полякова.

Примечательно то, что подписчики восприняли слова звезды в укор, и оставили в комментариях под постом массу саркастических и осуждающих комментариев.

«Вообще-то на улице зима», «Оля, а ты что думала, что тут яблони цветут? Это не Мальдивы, детка…», «Да, голой не побегаешь», «То пиляй назад, где была», «Так лети назад!», «Январь, как бы... А у вас получились «качели», «Какая трагедия, ужас», «Дуй обратно», - пишут подписчики.

Источник: https://showbiz.today.ua/
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