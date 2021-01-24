"Холостячка" Мишина рассказала о травле в своих отношениях

Украинская актриса, главная героиня реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которую также все знают по сериалу "Крепостная", вместе со своим возлюбленным Александром Эллертом частенько радуют поклонников в социальной сети Instagram.





За ее жизнью следят более 770 тысяч человек, с которыми она сейчас поделилась интересной фотографией и текста о "мотивации", как обещала ранее. В начале она привела цитату французского поэта, эссеиста и философа Поля Валери: "Когда достигаешь цели, понимаешь, что путь и был целью".

Она поделилась, что хорошо помнит время, когда снимала комнату в трехкомнатной квартире с черными от плесени потолками. Тогда ей удавалось лишь изредка подрабатывать аниматором и ходить на бесконечные пробы. Тогда один из режиссеров сказал ей: "Тебе никогда не стать актрисой. Ты красивая, да, но ты не актриса, ты модель". Ксения Мишина не может описать словами боль и чувство отвержения от осознания безысходности.





"У меня не было выбора. Бесконечные расставания с маленьким Платоном, огромное чувство вины и дикий страх, что я не смогу закрыть ребёнку самые базовые потребности. И тут появляется он. Перевозит меня в красивую квартиру, начинаются счастливых пару месяцев, в которых вдыхая ощущение безопасности и заботы, просто не замечаю звоночков. Постепенно я начинаю чувствовать, что что-то идёт не так. Унижения, оскорбления во время ссор и аргументы, что я сама вывела его своим поведением. Привет, абьюз, давно не виделись. С момента, когда я беременная убегала из подобных отношений", — добавила актриса.





Со временем, по словам Мишиной, все ухудшалось и ей приходилось регулярно слушать, что все актрисы "шл*хи", а сама она должна сделать выбор — семья или профессия. Впоследствии срывались смены, происходили скандалы, агрессивная ревность и фактически аресты в квартире, когда ей нужно было идти на работу. К этому прибавлялось финансовое давление, жадность и унижение вплоть до отбирания всех подарков, говорит Ксения.





"Потом в ход пошли руки. И никого в мире, кто может защитить. Полиция, услышав "семейные разборки" просто игнорировала такие вызовы и это ещё больше усиливало гадкое ощущение того, что ты все это заслуживаешь и должна терпеть. В итоге все более вязкое и разрушительное чувство вины, зависимость и страх одиночества. Тупик. Клетка. Звенящие в голове фразы "ты не актриса, ты даже не женщина. Ничтожество, ужасная мать, не достойна ни любви, ни отношений, ни успеха в профессии". Сейчас я говорю СПАСИБО за такой путь, за то, что смогла взять ответственность за свою жизнь, начала работать над собой, много учиться и постепенно выбираться. За силу своей души и бесконечную веру", — поделилась главная героиня первого сезона "Холостячки".





И в конце она сообщила, что ежедневно училась испытывать чувство благодарности за все, так как при отсутствии всех тех испытаний, смогли бы украинцы увидеть такую Ксению Мишину на экранах?



