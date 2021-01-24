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24 января 21, 13:33
У Сергея Бабкина диагностировали редкое заболевание
Сергей Бабкин
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У певца и музыканта Сергея Бабкина диагностировали редкое заболевание из-за которого он может лишиться зрения.
Об этом он сообщил в своем Instagram.

"Врач сказал так - воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет, вы Слепните, Сергей. Время идет на дни!", - написал Бабкин. 

По его словам, диагноз ему поставили неделю назад. Необходимого для операции оборудования в Украине нет, и поэтому он вместе с супругой Снежаной отправляется в Вену. Операция запланирована на 5 февраля.

"Была найдена клиника в Австрии, которая согласилась меня принять. Сейчас мы занимаемся организацией поездки, а это, в карантинное время, капец как сложно! Операция запланирована на 5 февраля. Теперь осталось только успешно добраться в Вену и миновать десятидневный карантин, так как зрение не дает мне много времени", – рассказал музыкант.

Источник: https://ukranews.com/
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