У Сергея Бабкина диагностировали редкое заболевание

Об этом он сообщил в своем Instagram.





"Врач сказал так - воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет, вы Слепните, Сергей. Время идет на дни!", - написал Бабкин.





По его словам, диагноз ему поставили неделю назад. Необходимого для операции оборудования в Украине нет, и поэтому он вместе с супругой Снежаной отправляется в Вену. Операция запланирована на 5 февраля.





"Была найдена клиника в Австрии, которая согласилась меня принять. Сейчас мы занимаемся организацией поездки, а это, в карантинное время, капец как сложно! Операция запланирована на 5 февраля. Теперь осталось только успешно добраться в Вену и миновать десятидневный карантин, так как зрение не дает мне много времени", – рассказал музыкант.



