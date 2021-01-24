"Орел&Решка": Мишель Андраде и Позитив станут ведущими

Кажется, только вчера Алан и Жанна Бадоевы снимались в первом выпуске "Орла&Решки" в Барселоне, и вот прошло целых десять лет! Отпраздновать юбилей создатели тревел-проекта решили по-особому… и пригласили на роли ведущих популярных звезд. Десять выпусков, десять пар известных артистов, десять интересных и красочных направлений — все это в эфире Нового канала уже с 13 февраля.





Секретами юбилейного сезона поделилась генеральный продюсер тревел-проекта Елена Синельникова.





Идею снять звезд в качестве ведущих "Орла&Решки" мы обсуждали очень давно, и я лично очень "топила" за нее. К тому же десятый, юбилейный, сезон передачи мы уже снимали с самыми яркими ведущими "Орла&Решки", поэтому не хотелось повторяться. Решили отметить десятую годовщину со звездами, за которыми зрителям будет очень интересно наблюдать не как за артистами, а как за обычными туристами.

призналась Елена Синельникова





Вклиниться в плотный график артистов со съемками тревел-проекта — задача не из легких. Но команде "Орла&Решки" под силу все! Ведь именно звезды — основная "фишка" сезона.





Если в остальных сезонах у нас акцент на открытии страны с новых сторон, то в "Орел&Решка. 10 лет" – именно на звездах. Нам интересно показать их обычными путешественниками с рюкзаком за плечами.

Или наоборот — удивить необычными дорогими развлечениями и местами, хотя они, возможно, видели немало.

отметила генеральный продюсер





Съемки усложнились еще и карантином: не во все страны можно попасть в принципе, во многих вводят комендантский час. Проект "Орел&Решка" столкнулся с ужасающими ограничениями: пришлось выбирать из стран, которые открыты и не требуют после прилета 14 дней находиться на карантине.





Мы постоянно подстраиваемся под карантинные условия. К примеру, 5 января группа должна была вылетать на съемки в Перу. А 1 января узнали, что Перу закрылось на карантин! Пришлось срочно сдавать билеты и искать новую страну, заново сдавать ПЦР-тесты.

рассказывает Елена Синельникова





И напоследок – спойлер: "Орел&Решка. 10 лет" откроет парочка музыкантов – Мишель Андраде и Позитив! Специально ради Мишель съемочная группа отправилась на родину певицы — в Боливию. Кстати, в этом выпуске Андраде потратит почти все свои сто долларов, чтобы купить билет на самолет и встретиться со своим отцом. А не виделись они уже три года!





Премьеру сезона "Орел&Решка. 10 лет" смотри в субботу, 13 февраля, в 10:00 на Новом канале.



