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24 января 21, 13:58
"Орел&Решка": Мишель Андраде и Позитив станут ведущими
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Легендарный украинский тревел-проект "Орел&Решка" празднует юбилей. И празднует с размахом! Премьера сезона "Орел&Решка. 10 лет" со звездными ведущими и крутыми локациями состоится 13 февраля в эфире Нового канала.
Кажется, только вчера Алан и Жанна Бадоевы снимались в первом выпуске "Орла&Решки" в Барселоне, и вот прошло целых десять лет! Отпраздновать юбилей создатели тревел-проекта решили по-особому… и пригласили на роли ведущих популярных звезд. Десять выпусков, десять пар известных артистов, десять интересных и красочных направлений — все это в эфире Нового канала уже с 13 февраля.

Секретами юбилейного сезона поделилась  генеральный продюсер тревел-проекта Елена Синельникова.

Идею снять звезд в качестве ведущих "Орла&Решки" мы обсуждали очень давно, и я лично очень "топила" за нее. К тому же десятый, юбилейный, сезон передачи мы уже снимали с самыми яркими ведущими "Орла&Решки", поэтому не хотелось повторяться. Решили отметить десятую годовщину со звездами, за которыми зрителям будет очень интересно наблюдать не как за артистами, а как за обычными туристами.
призналась Елена Синельникова

Вклиниться в плотный график артистов со съемками тревел-проекта — задача не из легких. Но команде "Орла&Решки" под силу все! Ведь именно звезды — основная "фишка" сезона.

Если в остальных сезонах у нас акцент на открытии страны с новых сторон, то в "Орел&Решка. 10 лет" – именно на звездах. Нам интересно показать их обычными путешественниками с рюкзаком за плечами. 
Или наоборот — удивить необычными дорогими развлечениями и местами, хотя они, возможно, видели немало.
отметила генеральный продюсер

Съемки усложнились еще и карантином: не во все страны можно попасть в принципе, во многих вводят комендантский час.  Проект  "Орел&Решка" столкнулся с ужасающими ограничениями:  пришлось выбирать из стран, которые открыты и не требуют после прилета 14 дней находиться на карантине.

Мы постоянно подстраиваемся под карантинные условия. К примеру, 5 января группа должна была вылетать на съемки в Перу. А 1 января узнали, что Перу закрылось на карантин! Пришлось срочно сдавать билеты и искать новую страну, заново сдавать ПЦР-тесты.
рассказывает Елена Синельникова

И напоследок – спойлер: "Орел&Решка. 10 лет" откроет парочка музыкантов – Мишель Андраде и Позитив! Специально ради Мишель съемочная группа отправилась на родину певицы — в Боливию. Кстати, в этом выпуске Андраде потратит почти все свои сто долларов, чтобы купить билет на самолет и встретиться со своим отцом. А не виделись они уже три года!

Премьеру сезона "Орел&Решка. 10 лет"  смотри в субботу, 13 февраля, в 10:00 на Новом канале.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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