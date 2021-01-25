Украинское "Дизель шоу" покажут на российском телеканале

Украинское юмористическое шоу "Дизель шоу" будут транслировать в России. Об этом свидетельствует анонс, транслируемый на телеканале "Че" (медиахолдинг СТС), сообщает ZN.UA.





В анонсе сообщается, что "Дизель шоу" – это "международный комедийный хит", премьера которого запланирована на 8 февраля.





Представители "Дизель шоу" пока не прокомментировали ситуацию.





"Дизель Шоу" – юмористическое концертное шоу от "Дизель Студио", телевизионная версия которого выходит на телеканале ICTV. Шоу является одним из самых рейтинговых продуктов на этом канале.





Российский телеканал "Че" входит в медиахолдинг СТС "Медиа". В мае прошлого года СНБО Украины включил в список юридических лиц, к которым применяются дополнительные санкции, 28 российских медиакомпаний, среди которых СТС "Медиа".





Видео анонса опубликовали на YouTube-канале.



