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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
25 января 21, 12:24
Украинское "Дизель шоу" покажут на российском телеканале
Дизель шоу
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Украинское юмористическое шоу "Дизель шоу" с 8 февраля будут транслировать на российском телеканале "Че" (группы СТС).
Украинское юмористическое шоу "Дизель шоу" будут транслировать в России. Об этом свидетельствует анонс, транслируемый на телеканале "Че" (медиахолдинг СТС), сообщает ZN.UA.

В анонсе сообщается, что "Дизель шоу" – это "международный комедийный хит", премьера которого запланирована на 8 февраля.

Представители "Дизель шоу" пока не прокомментировали ситуацию.

"Дизель Шоу" – юмористическое концертное шоу от "Дизель Студио", телевизионная версия которого выходит на телеканале ICTV. Шоу является одним из самых рейтинговых продуктов на этом канале.

Российский телеканал "Че" входит в медиахолдинг СТС "Медиа". В мае прошлого года СНБО Украины включил в список юридических лиц, к которым применяются дополнительные санкции, 28 российских медиакомпаний, среди которых СТС "Медиа".

Видео анонса опубликовали на YouTube-канале.


Источник: https://gordonua.com/
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