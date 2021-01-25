Холостячка 2 сезон — Марина Боржемская о своем участии

Среди претенденток на эту роль была предложена экс-супруга украинского боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская.





Видимо комментарии и сообщения от поклонников сыпались Марине в усиленном режиме, и она решила прокомментировать свое возможное участие в шоу на своей странице в Инстаграм.





“Мне очень приятно, что вы беспокоитесь о моей личной жизни и желаете встретить самого лучшего мужчину. Пока я не планирую участвовать в романтическом реалити, но никогда не говори никогда” — написала Марина.





Вроде, как и сказала, что участвовать не будет, однако же и не зареклась. Боржемская считает, что настоящую любовь можно встретить везде. И даже на телепроекте.



