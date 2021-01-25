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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
25 января 21, 12:35
Холостячка 2 сезон — Марина Боржемская о своем участии
Марина Боржемская
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После ошеломительного успеха первого сезона романтического реалити-шоу “Холостячка”, в котором главной героине Ксении Мишиной удалось построить любовь с одним из участников, поклонники начали гадать, и предлагать, кто же станет новой “холостячкой”.
Среди претенденток на эту роль была предложена экс-супруга украинского боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская.

Видимо комментарии и сообщения от поклонников сыпались Марине в усиленном режиме, и она решила прокомментировать свое возможное участие в шоу на своей странице в Инстаграм.

“Мне очень приятно, что вы беспокоитесь о моей личной жизни и желаете встретить самого лучшего мужчину. Пока я не планирую участвовать в романтическом реалити, но никогда не говори никогда” — написала Марина.

Вроде, как и сказала, что участвовать не будет, однако же и не зареклась. Боржемская считает, что настоящую любовь можно встретить везде. И даже на телепроекте.

Источник: https://newsyou.info/
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