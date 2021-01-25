Дан Балан поздравил Тину Кароль с Днем рождения

25 января известная украинская поп-дива Тина Кароль празднует 36-й день рождения и именины (сегодня день Татьяны, а именно так родители назвали дочку). Певица с утра получила уже тысячи поздравлений, но одно из них вызвало бурю эмоций и восторга у поклонников.





Это поздравление от Дана Балана, который не смог сдержать своих чувств и назвал Тину “дорогая”, опубликовав потрясающе трогательное совместное фото.





Он так написал в сопровождении:





И от снимка, и от обращения веет нежностью, что не оставляет сомнения – магия есть.













Поклонники звездной пары Тины Кароль и Дана Балана в полном восторге, многие уже не надеялись увидеть пару вместе.



