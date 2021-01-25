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25 января 21, 12:40
Дан Балан поздравил Тину Кароль с Днем рождения
Тина Кароль
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Экс-судья "Голоса країни" известный певец Дан Балан опубликовал в своем Инстаграме чувственное фото и поздравления в адрес одной известной красавицы на честь ее именин.
25 января известная украинская поп-дива Тина Кароль празднует 36-й день рождения и именины (сегодня день Татьяны, а именно так родители назвали дочку). Певица с утра получила уже тысячи поздравлений, но одно из них вызвало бурю эмоций и восторга у поклонников.

Это поздравление от Дана Балана, который не смог сдержать своих чувств и назвал Тину “дорогая”, опубликовав потрясающе трогательное совместное фото.

Он так написал в сопровождении:

И от снимка, и от обращения веет нежностью, что не оставляет сомнения – магия есть.



Поклонники звездной пары Тины Кароль и Дана Балана в полном восторге, многие уже не надеялись увидеть пару вместе.

Источник: https://odnaminyta.com/
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