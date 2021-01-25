В семье певицы Насти Каменских случилось горе

Печальной новостью артистка поделилась на своей странице в Инстаграм, опубликовав трогательное видео с празднования Нового года, на котором ее папа желает ей быть любимой.





"Я любима пап... Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!” - написала в своем посте певица.





Никаких подробностей Каменских больше не сообщила.





Поклонники в комментариях начали писать слова поддержки и выражать соболезнования.





Алексей Жмур - в молодости был капитаном сборной “Динамо” по волейболу, а после перешел на должность концертного директора хора имени Веревки. На момент рождения Насти Каменских ему исполнилось 48 лет. Мама Насти - это его вторая супруга.

Стоит отметить, что настоящую свадьбу они сыграли только в 1990 году.





