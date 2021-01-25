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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
25 января 21, 12:52
В семье певицы Насти Каменских случилось горе
Настя Каменских
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На 82 году жизни скончался ее отец - Алексей Жмур.
Печальной новостью артистка поделилась на своей странице в Инстаграм, опубликовав трогательное видео с празднования Нового года, на котором ее папа желает ей быть любимой.

"Я любима пап... Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!” - написала в своем посте певица.

Никаких подробностей Каменских больше не сообщила.

Поклонники в комментариях начали писать слова поддержки и выражать соболезнования.

Алексей Жмур - в молодости был капитаном сборной “Динамо” по волейболу, а после перешел на должность концертного директора хора имени Веревки. На момент рождения Насти Каменских ему исполнилось 48 лет. Мама Насти - это его вторая супруга. 
Стоит отметить, что настоящую свадьбу они сыграли только в 1990 году.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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