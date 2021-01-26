Экс-жена Виктора Павлика осадила его новую супругу

Так, беременная жена Павлика 26-летняя Екатерина Репяхова осмелилась в эфире "Зіркового шляху" дать совет Созаевой, когда зашел вопрос о финансовой самостоятельности.





Лариса вызвала ажиотаж своим ответным постом на Фейсбук - опубликовав строчки из стихотворения Юрия Марковцева под названием "Собака лает – караван идет".





"Есть паразиты и среди людей,

Живут, за счёт других стремясь подняться.

Своих в них нет ни мыслей, ни идей,

Откуда ж им в душе никчёмной взяться!

Им Бог судья, я лишь одно желаю:

Чтобы когда-то совесть их нашла", - говорится в одном из фрагментов.





Пользователи бурно обсуждают новый скандал:





"Странно она такая молоденькая но такая мммм, продуманная)) Я больше чем уверена, что он и так вам помогал бы, даже если бы вы были категорически против... она просто ещё очень молода, чтоб понять"





"Какая она молодая и глупая. Жизнь непредсказуема! Сегодня он рядом завтра нет, и ребенком она его не сможет рядом держать"





"Молодо - зелено))) А ваш бывший влип. И верю в то, что она будет для него не крайняя, а последняя). Жизнь учит"





"Поставила смайлик, ибо реально насмешило) Это кто там про самостоятельную жизнь пишет) Та, кто живет за счет чужого счастья?"





"Сомнительное счастье она себе выбрала! На таком горе сесть на пьедестал... ну не знаю! Каяться всю оставшуюся жизнь нужно..."





Напомним, во время программы у Репяховой спросили, помогает ли Павлик материально своей бывшей семье. На что девушка рассказала о кредите за квартиру, который супруг до сих пор выплачивает. С этим Екатерина согласилась - дал обещание - держи слово. А что касается других затрат, то тут она намекнула, что Созаевой пора "учиться жить самостоятельно, уметь за себя постоять..."





До этого женщины скандалили после смерти от рака в августе прошлого года сына Виктора и Ларисы - 21-летнего Павла.



