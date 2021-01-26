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26 января 21, 12:52
Лилия Ребрик рассказала, как локдаун повлиял на ее жизнь
Лилия Ребрик
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Лилия Ребрик рассказала, как карантин и локдаун повлиял на ее привычную жизнь и чего ей больше всего не хватало в этот период.
Ведущая показала фото, на котором сидит в студии в ярко-розовом свитере и светлых оригинальных укороченных джинсах с высокой посадкой.

«Строгий карантин зимних каникул завершается, уже собираем Диану в школу, чувствуется, что ныряем в повседневную жизнь! Если говорить о карантине, то лично я мечтаю вернуться в спортзал. По сути, это единственное место, которого мне очень не хватало на карантине. К остальным закрытым заведениям мы уже привыкли: по ресторанам мы особо не «ходоки», в ТРЦ тоже нечасто ездим, все закрытые учреждения стараемся поддерживать онлайн. И еду время от времени заказываем, и одежда/продукты в Интернете. Я все-таки за то, чтобы поберечь себя в этот не слишком легкий период жизни и как можно меньше посещать места, где много людей», — отметила Лилия.



Источник: https://newsyou.info/
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