Лилия Ребрик рассказала, как локдаун повлиял на ее жизнь

Ведущая показала фото, на котором сидит в студии в ярко-розовом свитере и светлых оригинальных укороченных джинсах с высокой посадкой.





«Строгий карантин зимних каникул завершается, уже собираем Диану в школу, чувствуется, что ныряем в повседневную жизнь! Если говорить о карантине, то лично я мечтаю вернуться в спортзал. По сути, это единственное место, которого мне очень не хватало на карантине. К остальным закрытым заведениям мы уже привыкли: по ресторанам мы особо не «ходоки», в ТРЦ тоже нечасто ездим, все закрытые учреждения стараемся поддерживать онлайн. И еду время от времени заказываем, и одежда/продукты в Интернете. Я все-таки за то, чтобы поберечь себя в этот не слишком легкий период жизни и как можно меньше посещать места, где много людей», — отметила Лилия.











