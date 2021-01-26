Эмма Робертс показала новорожденного сына (ФОТО)

Американская актриса Эмма Робертс, которая ранее очаровала сеть совместным фото с сыном, впервые решила показать поклонникам его лицо. Напомним, что в конце 2020 года 29-летняя звезда впервые стала мамой и теперь наслаждается материнством.





Трогательным фото с сыном девушка поделилась в Instagram, тем самым показав аудитории, как проводит время с малышом. Эмма сфотографировалась в момент, когда первенец, нежно обняв маму, спал у нее на плече. Девушка держала в руке книгу, которую читала, пока малыш отдыхал.













Поклонники и коллеги Робертс засыпали ее восторженными комментариями. Менее чем за полдня публикация собрала более 1,1 миллиона лайков.





Напомним, что сразу после рождения сына Эмма рассекретила его имя. Она и ее возлюбленный Гаррет Хедлунд дали малышу имя Родс. С избранником актриса состоит в отношениях с марта 2019 года.



