Арсен Мирзоян искупался в холодных водах Днепра

Известный украинский певец Арсен Мирзоян имеет многотысячную аудиторию поклонников. Поэтому артист с удовольствием ведет свои социальные сети в которых делится новыми фотографиями или подробностями из жизни.





Недавно Арсен Мирзоян вместе со всей семьей отдыхал в Египте и наслаждался солнечными лучами. Однако, вернувшись в Украину артист вероятно загрустил за купаниями, поэтому решил испытать на себе холодные воды Днепра.





Муж Тони Матвиенко наведался в свой родной город Запорожье и побывал на балочном мосту через реку Старый Днепр, который соединяет массив Бабурка с островом Хортица. Отметим, что движение по нему открыли перед Новым годом.













" Привет, ZP.City! Как и обещал - прибыл на испытание объекта:)", - написал Мирзоян.





В комментариях фанаты певца восхищаются его отвагой и силой воли.











