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27 января 21, 12:06
Арсен Мирзоян искупался в холодных водах Днепра
Арсен Мирзоян
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Артист решил испытать на себе холодные воды Днепра.
Известный украинский певец Арсен Мирзоян имеет многотысячную аудиторию поклонников. Поэтому артист с удовольствием ведет свои социальные сети в которых делится новыми фотографиями или подробностями из жизни.

Недавно Арсен Мирзоян вместе со всей семьей отдыхал в Египте и наслаждался солнечными лучами. Однако, вернувшись в Украину артист вероятно загрустил за купаниями, поэтому решил испытать на себе холодные воды Днепра.

Муж Тони Матвиенко наведался в свой родной город Запорожье и побывал на балочном мосту через реку Старый Днепр, который соединяет массив Бабурка с островом Хортица. Отметим, что движение по нему открыли перед Новым годом.



" Привет, ZP.City! Как и обещал - прибыл на испытание объекта:)", - написал Мирзоян.

В комментариях фанаты певца восхищаются его отвагой и силой воли.



Источник: https://lviv.znaj.ua/
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