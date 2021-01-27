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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
27 января 21, 12:10
Дочь Хайди Клум дебютирует на неделе моды в Берлине
Хайди Клум
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16-летняя девушка открыла региональный Fashion Week.
Лени, дочь супермодели 1990-х Хайди Клум, неделю назад прошлась по первому в своей жизни подиуму, и по всем показателям выглядит это так, что девушка унаследовала гены и талант своей матери. 

Следуя по стопам Хайди, Лени открыла Берлинскую неделю моды 20 января (которая оставалась в основном цифровой из-за пандемии коронавируса), представив 25 нарядов от ведущих дизайнеров Германии, в том числе Кавьяра Гоша, Майкла Зонтага и Лалы Берлин, на выставке редакционных видео. . Один из нарядов Лени был разработан Эстер Пербрандт, которая появилась в первом сезоне реалити-шоу Хайди Making The Cut (“Пройти отбор”). 

Лени запостила несколько фото в Инстаграм с подписями “Моя первая работа для Берлинской недели моды”. 



Хайди также не смогла удержаться от комментариев, написав дочери, что она любит ее. 

Лени дебютировала в качестве модели в декабре на обложке немецкого Vogue за январь-февраль 2021 года вместе с мамой. На обложке дуэт белокурых красоток изображен в ярких одинаковых брючных костюмах без обуви. 



47-летняя Хайди не смогла сдержать своего волнения и поделилась фотографией и длинным трогательным сообщением, написанным на немецком языке для Лени в Инстаграм. 

“Я так горжусь тобой. И это не потому, что ты выбрал свой собственный путь. Я знаю, что независимо от того, какой судьбе ты бы отдала предпочтение, ты была бы всегда самой собой. Ты всегда точно знаешь, чего хочешь. Ты не мини-я, и я рада за тебя, потому что теперь ты можешь показать, кто ТЫ есть, — начала супермодель. 

Судья шоу “У Америки есть талант”  признала, что быть ее дочерью «не всегда легко», потому что у Лени «никогда не было возможности расти нормально”. Но, несмотря на это, Клум очень гордится молодой женщиной, которой стала Лени. 



Мама четверых детей закончила сообщение, сказав Лени: «Эта обложка Vogue — лучший первый шаг к карьере, о котором можно только мечтать . И даже если мне немного сложно отпустить тебя в этот мир, я всегда сделаю все, чтобы ты была счастлива и осуществила свои мечты. Я так горжусь тем, что я — твоя мама». 

Хайди родила Лени в мае 2004 года после ее разрыва с итальянским бизнесменом Флавио Бриаторе. В декабре 2009 года Лени была удочерена бывшим мужем Хайди Силом. Звезда вышла замуж за музыканта группы “Tokio Hotel” Тома Каулитца в июле 2019 года. 

Источник: https://marieclaire.ua/
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