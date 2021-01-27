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27 января 21, 12:18
Памела Андерсон опубликовала последний снимок в Инстаграме
Памела Андерсон
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Памела Андерсон в последний раз опубликовала в Инстаграме фото, приняв решение навсегда покинуть социальные сети.
«Мне никогда не были интересны соцсети. И теперь, когда я нашла свое место в жизни, я искренне вдохновляюсь чтением и пребыванием на природе. Я свободна. Будем надеяться, что вы найдете в себе силы и вдохновение следовать своей цели и постараетесь не поддаваться соблазну тратить время впустую. Это то, что они хотят и могут использовать, чтобы заработать деньги: взять ваш мозг под свой контроль», — написала Памела.

Примечательно, что свое сообщение актриса дополнила хэштегом — «сбитая с толку толпа» и «свобода».

До этого Памела была активным пользователем Инстаграма и часто публиковала провокационные снимки, поэтому многие поклонники модели расстроились ее решению.



Источник: https://likein.ua/
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