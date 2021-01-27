39-летняя Пэрис Хилтон готовится стать матерью

Пэрис Хилтон готова к свадьбе и проходит процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), чтобы родить от бойфренда Картера Реума.





Об этом 39-летняя светская львица рассказала в подкасте The Trend Reporter.





"Он просто парень моей мечты. Картер на 100 % тот самый. Мы все время говорим о планировании свадьбы, придумываем имена нашему ребенку и все в таком духе. Я очень рада, что просто сделаю следующий шаг в своей жизни и, наконец, буду жить по-настоящему, - сказала она. - Мы делаем ЭКО, поэтому я могу выбрать близнецов, если захочу".













О процедуре искусственного оплодотворения Пэрис Хилтон рассказала подруга Ким Кардашьян. Оно предполагает извлечение яйцеклетки из тела женщины с помощью пункции, ее оплодотворение в пробирке и инкубацию полученного эмбриона. Через 2-5 дней эмбрион переносят в матку, где он развивается до наступления клинической беременности.





Также Хилтон, которая в феврале отпразднует 40-летие, поделилась секретами борьбы со старением.





"Я выгляжу так же, потому что никогда ничего не делала. Я на 100% естественная. Я никогда не колола ботокса, не делала филлеров. Я никогда не делала никаких пластических операций, - заявила она. - Единственный совет, который моя мама дала мне с тех пор, как мне исполнилось 7 лет, - это держаться подальше от солнца!"



