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Шоу-бизнес
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28 января 21, 12:45
Жена Виктора Павлика рассказала о материальных проблемах
Екатерина Репяхова
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Материальное положение семьи украинского певца Виктора Павлика сильно пошатнулось в связи с отменой концертов из-за пандемии коронавируса.
При этом артист вместе со своей молодой супругой, которая беременна, находится в минусе.

Об этом рассказала жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова в интервью для программы «Зірковий шлях».

«Мы не то что в нуле, мы в очень жестком минусе. Можно посчитать, что в год карантина мы в минусе как минимум на 150 тысяч каждый месяц», — сказала девушка.

Из-за этих трудностей пара отложила на время покупку новой недвижимости. Они сейчас проживают в двухкомнатной квартире, а 90% вещей Виктора Павлика находятся в квартире его бывшей жены Ларисы.

При этом Репяхова мечтает, что переедет с мужем в большой дом. Девушка надеется, что это случится уже весной.

«У нас была квартира в рассрочке, ее мы приостановили. Я хочу себе гардеробную большую, это моя мечта. А Виктору Франковичу нужен свой кабинет», — рассказала Екатерина.

По ее словам, несмотря ни на какие трудности Виктор Павлик оказывает финансовую помощь своей бывшей семье. 15 лет назад артист взял кредит на квартиру и до сих пор его выплачивает.

Источник: https://newsyou.info/
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