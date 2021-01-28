Жена Виктора Павлика рассказала о материальных проблемах

При этом артист вместе со своей молодой супругой, которая беременна, находится в минусе.





Об этом рассказала жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова в интервью для программы «Зірковий шлях».





«Мы не то что в нуле, мы в очень жестком минусе. Можно посчитать, что в год карантина мы в минусе как минимум на 150 тысяч каждый месяц», — сказала девушка.





Из-за этих трудностей пара отложила на время покупку новой недвижимости. Они сейчас проживают в двухкомнатной квартире, а 90% вещей Виктора Павлика находятся в квартире его бывшей жены Ларисы.





При этом Репяхова мечтает, что переедет с мужем в большой дом. Девушка надеется, что это случится уже весной.





«У нас была квартира в рассрочке, ее мы приостановили. Я хочу себе гардеробную большую, это моя мечта. А Виктору Франковичу нужен свой кабинет», — рассказала Екатерина.





По ее словам, несмотря ни на какие трудности Виктор Павлик оказывает финансовую помощь своей бывшей семье. 15 лет назад артист взял кредит на квартиру и до сих пор его выплачивает.



