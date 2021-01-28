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28 января 21, 12:55
Анна Кошмал впервые показала свои фото во время беременности
Анна Кошмал
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Актриса опубликовала архивные фото.
Украинская актриса Анна Кошмал в 2018 году стала мамой впервые. Актриса не говорит о своей личной жизни, а также не показывает сына Михаила. Только сейчас Анна показала, как выглядела во время беременности. Фото она опубликовала в InstaStories

Актриса решила ответить на вопросы поклонников. Конечно же, вопросов о муже и ребенке не удалось избежать. Анна рассказала, что ее супруг предпочитает оставаться инкогнито.

Вспомнила актриса и свою беременность. Она призналась, что чувствовала себя хорошо.

По словам Кошмал, материнство – это самое главное в жизни.





"Никакие профессиональные достижения не могут сравниться с этой огромной и необъятной любовью", – написала она.

Также Анна рассказала, что во время беременности набрала 18 килограммов.

Источник: https://toneto.net/
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