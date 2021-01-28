Анна Ризатдинова готова стать "Холостячкой"

Бронзовая призерша Олимпийских игр Анна Ризатдинова сделала откровенный пост в Instagram, в котором заговорила о поиске любимого мужчины. Спортсменка призналась, что готова стать главной героиней реалити "Холостячка", где девушка ищет своего избранника.





В публикации звезда отметила, что готова строить отношения под прицелом камер, а также рассказала про свои требования ко второй половинке. Ранее главной героиней шоу была актриса Ксения Мишина, которая после финала осталась с победителем Александром Эллертом. Их история любви покорила многих зрителей, не осталась равнодушной и Анна.





Реально ли найти свою любовь в окружении камер? Да, я верю, что это возможно. Но сразу сложно сказать, произошло бы это со мной или нет. Потому что встретить того самого — не такое простое задание,

призналась Ризатдинова.













Поклонникам в соцсети Анна рассказала о своих требованиях к любимому мужчине. Так, по словам гимнастки, ей важно, чтобы избранник был человеком слова, ставил в приоритет ее и детей, а также, несомненно, дарил любовь, поддержку и заботу, не откупаясь подарками.





Идеальный мужчина для меня — это, во-первых, человек слова. Я не люблю, когда только говорят, а потом ничего не делают или не выполняют свои обещания. За мужчиной хочу чувствовать себя, как за каменной стеной, понимать, что есть защитник, который заступится в любой ситуации... Всё-таки наивно верю, что смогу найти человека, для которого я и дети будут в приоритете. Для меня это очень важно. Хочу чувствовать поддержку и заботу. Это может звучать банально, но в наше время мужчины готовы больше покупать, чем дарить тепло и нежность,

поделилась чемпионка.





В конце поста Анна Ризатдинова поинтересовалась у фолловеров, стоит ли ей идти на проект "Холостячка" если поступит такое предложение. Аудитория спортсменки начала активно комментировать и разделилась на два лагеря: тех, которые считают, что любимый человек появится и без шоу, и тех, кто поддерживает ее участие ради того, чтобы повысить уровень узнаваемости и популярности.





Напомним, что знаменитость воспитывает 3-летнего сына Романа, которого родила в отношениях с олигархом Александром Онищенко.











