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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
28 января 21, 13:22
Мишель Андраде рассказала о личной жизни
Мишель Андраде
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Певица призналась, что не одинока.
Популярная певица Мишель Андраде впервые за долго время прокомментировала свою личную жизнь. Так, о своем избраннике артистка рассказала в программе Позитива и Потапа 2POPODCAST, где также поделилась творческими планами и подробностями карьеры.

В теплой, дружеской обстановке звезда заговорила и о личном. Оказалось, что сейчас она влюблена и состоит в отношениях. В первую очередь Мишель считает своего избранника другом.

Мой парень знает больше, чем подруга или мама. Прежде всего он мой друг. Все проблемы решаются в семье, между парой. Это же круто, когда творческий человек влюблен, потому что он больше создает, по-другому себя чувствует,
призналась Андраде.

Как и прежде Мишель предпочла скрыть личность своего возлюбленного и пока хранит его имя в тайне.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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