Мишель Андраде рассказала о личной жизни

Популярная певица Мишель Андраде впервые за долго время прокомментировала свою личную жизнь. Так, о своем избраннике артистка рассказала в программе Позитива и Потапа 2POPODCAST, где также поделилась творческими планами и подробностями карьеры.





В теплой, дружеской обстановке звезда заговорила и о личном. Оказалось, что сейчас она влюблена и состоит в отношениях. В первую очередь Мишель считает своего избранника другом.





Мой парень знает больше, чем подруга или мама. Прежде всего он мой друг. Все проблемы решаются в семье, между парой. Это же круто, когда творческий человек влюблен, потому что он больше создает, по-другому себя чувствует,

призналась Андраде.





Как и прежде Мишель предпочла скрыть личность своего возлюбленного и пока хранит его имя в тайне.



