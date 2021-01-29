Жена Сергея Бабкина рассказала о болезни певца

У Сергея Бабкина диагностировали редкое заболевание глаз, из-за которого он может ослепнуть. Через неделю музыканту сделают операцию, а пока супруга певца делится с подписчиками в Instagram всеми подробностями.





В недавних "сториз" Снежана рассказала, что резкое ухудшение зрения спровоцировал вирус, который "сидит" в организме. Инфекция сначала поразила почки музыканта, а затем дала осложнения на глаза.





"Почки - это такой тихий орган, который до последнего молчит, терпит, переживает, ничего не показывает, но в любой момент может произойти такой вот выплеск - осложнения", - говорит Бабкина.





Чтобы этого избежать, танцовщица посоветовала раз в год проводить проверку и чистку почек и всего организма, особенно это касается людей старше 30-ти лет. Такие рекомендации дал инфекционист, к которому музыкант обращался за консультацией.





Сергея Бабкина прооперируют 5 февраля в одной из больниц Вены. В Австрию супруги вылетают 1 числа, чтобы врачи смогли провести свое дополнительное обследование. Как рассказывал ранее музыкант, выбранная клиника отличается высоким уровнем профессионализма, а это внушает ему доверие и спокойствие.



