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Шоу-бизнес
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29 января 21, 13:50
Жена Сергея Бабкина рассказала о болезни певца
Снежана и Сергей Бабкины
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Музыкант стремительно теряет зрение.
У Сергея Бабкина диагностировали редкое заболевание глаз, из-за которого он может ослепнуть. Через неделю музыканту сделают операцию, а пока супруга певца делится с подписчиками в Instagram всеми подробностями.

В недавних "сториз" Снежана рассказала, что резкое ухудшение зрения спровоцировал вирус, который "сидит" в организме. Инфекция сначала поразила почки музыканта, а затем дала осложнения на глаза.

"Почки - это такой тихий орган, который до последнего молчит, терпит, переживает, ничего не показывает, но в любой момент может произойти такой вот выплеск - осложнения", - говорит Бабкина.

Чтобы этого избежать, танцовщица посоветовала раз в год проводить проверку и чистку почек и всего организма, особенно это касается людей старше 30-ти лет. Такие рекомендации дал инфекционист, к которому музыкант обращался за консультацией.

Сергея Бабкина прооперируют 5 февраля в одной из больниц Вены. В Австрию супруги вылетают 1 числа, чтобы врачи смогли провести свое дополнительное обследование. Как рассказывал ранее музыкант, выбранная клиника отличается высоким уровнем профессионализма, а это внушает ему доверие и спокойствие.

Источник: https://apostrophe.ua/
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