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29 января 21, 14:04
Актриса Меган Фокс собирается замуж
Меган Фокс
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34-летняя Меган Фокс и 30-летний Колсон Бэйкер, выступающий под псевдонимом Machine Gun Kelly, вероятно, уже обручились.
На днях актрису заметили в Нью-Йорке с кольцом с бриллиантом на безымянном пальце левой руки, что сразу же породило слухи о новом шаге в отношениях влюбленных.

Впрочем, еще в конце прошлого года инсайдеры говорили, что свадьба Меган и Колсона не заставит себя долго ждать: якобы певец всерьез рассматривает Фокс в качестве жены.

Их друзья обязательно увидят, что в следующем году они обручатся,— отмечали источники.



Колсон Бэйкер и Меган Фокс 

Отношения пары развивались стремительно. В прошлом году Меган рассталась со своим бывшим супругом, актером Брайаном Остином Грином, в браке с которым у них родилось трое детей, а вскоре после этого стала встречаться с рэпером.

Фокс и Бэйкер познакомились на съемочной площадке фильма «Полночь на злаковом поле», и, по словам актрисы, это была любовь с первого взгляда.

Любить его — все равно что влюбиться в цунами или лесной пожар,— признавалась звезда.

Для музыканта эта встреча тоже стала судьбоносной — благодаря возлюбленной он смог побороть наркозависимость.

Если слухи о помолвке пары подтвердятся, то актрисе сначала предстоит уладить с бывшим мужем все вопросы об опеке над детьми. Сейчас супруги находятся в процессе развода, и Грин добивается совместной юридической и физической опеки над их тремя сыновьями.

Источник: http://rusjev.net/
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