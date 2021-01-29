Памела Андерсон вышла замуж

На этот раз возлюбленным Памелы стал ее телохранитель Дэн Хейхерст.





C будущим мужем она познакомилась в начале 2020 года. С того момента они постоянно проводили время вместе и полюбили друг друга, находясь в самоизоляции.





Это уже шестой брак для Памелы.





























Впервые модель вышла замуж в феврале 1995 года. Ее муж стал барабанщиком американской глэм-метал группы «MötleyCrüe» Томми Ли, с которым Памела была знакома всего 4 дня.





С 2006 по 2007 год Андерсон была замужем за рок-музыкантом Кид Роком.





Дважды, с 2007 по 2008 год и с 2014 по 2015 год, Андерсон была замужем за кинопродюсером Риком Саломоном.





20 января 2020 года Андерсон сыграла тайную свадьбу с продюсером Джоном Питерсом. А уже 1 февраля 2020 года было объявлено о расставании пары.



