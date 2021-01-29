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29 января 21, 14:12
Памела Андерсон вышла замуж
Памела Андерсон
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Американская актриса и модель Памела Андерсон, известная благодаря сериалу «Спасатели Малибу» и откровенным съемкам для Playboy, вышла замуж в шестой раз.
На этот раз возлюбленным Памелы стал ее телохранитель Дэн Хейхерст.

C будущим мужем она познакомилась в начале 2020 года. С того момента они постоянно проводили время вместе и полюбили друг друга, находясь в самоизоляции.

Это уже шестой брак для Памелы.







Впервые модель вышла замуж в феврале 1995 года. Ее муж стал барабанщиком американской глэм-метал группы «MötleyCrüe» Томми Ли, с которым Памела была знакома всего 4 дня.

С 2006 по 2007 год Андерсон была замужем за рок-музыкантом Кид Роком.

Дважды, с 2007 по 2008 год и с 2014 по 2015 год, Андерсон была замужем за кинопродюсером Риком Саломоном.

20 января 2020 года Андерсон сыграла тайную свадьбу с продюсером Джоном Питерсом. А уже 1 февраля 2020 года было объявлено о расставании пары.

Источник: https://likein.ua/
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