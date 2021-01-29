Фанатов Деми Мур повергло в шок "новое лицо" актрисы

Знаменитость открыла показ итальянского дома моды Fendi на неделе моды в Париже. Этим Деми поделилась на своей странице в Инстаграме.





"Осуществила подростковую мечту. Спасибо, Ким Джонс, за то, что я открыла шоу Fendi SS21, и поздравляю с красивым и очаровательным дебютом", - подписала видео актриса.

Актриса вышла на стеклянный подиум в черном атласном костюме. Свой образ знаменитость дополнила черной обувью с блестками, золотистым клатчем и длинными серьгами.





Однако настоящий фурор в сети вызвал не роскошный образ Деми Мур, а ее внешний вид. Внимательные пользователи заметили, что звезда Голливуда появилась с неестественными скулами и изуродованными губами.





"Что случилось с твоим лицом", - пишут поклонники. "Что случилось с твоим лицом дорогая. позор!!!", "У того, кто делал пластическую операцию Деми, нужно отобрать лицензию!!!", "Я давно не боялась. Но затем я увидела новое лицо Деми Мур", "Что, черт возьми, ты сделала со своим красивым лицом? Ты похожа на Джокера! Ты действительно думала, что никто не заметит? Ты женщина под пятьдесят, признай это!!".











