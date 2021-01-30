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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
30 января 21, 13:48
20-летняя дочь Джуда Лоу стала амбассадором Dior Beauty
Айрис Лоу
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Юная модель делает успехи в карьере.
Айрис Лоу всего 20 лет, но она уже многого добилась самостоятельно. Так, на днях появилась новость о том, что модель стала новым амбассадором Dior Beauty. «Я невероятно взволнована тем, что стану новым послом красоты Dior в Великобритании. Мечта, ставшая явью, спасибо тебе, дорогой Dior. Я люблю тебя!» — написала в своем микроблоге дочь Джуда Лоу.

Она также опубликовала несколько роскошных фото, на которых позировала с ярким макияжем. Айрис выделила губы алой помадой и подчеркнула длинные ресницы черной тушью.



По всей видимости, новый статус дает Лоу большие возможности: теперь она сможет посещать важные мероприятия Dior и, возможно, в скором времени получит съемку в официальной рекламной кампании марки.

Напомним, Айрис — дочь Джуда Лоу и Сэйди Фрост. Актеры прожили в браке всего шесть лет и расстались в 2003 году. У модели есть сводный брат и две сводные сестры (от предыдущих отношений ее родителей), а также родные братья Рафферти и Руди. Кроме того, не так давно Джуд Лоу и его нынешняя жена Филиппа Коэн стали родителями, потому у Айрис появился еще братик или сестренка (пол ребенка звездная пара не афиширует).

Источник: https://newsyou.info/
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