Памелу Андерсон обвинили в разрушении чужой семьи

Новым избранником актрисы стал ее телохранитель Дэн Хейхерст.





Бывшая гражданская супруга Хейхерста, 42-летняя Кэри, обвинила Андерсон в том, что та разрушила их семью и оставила двоих детей без отца.





Женщина рассказала, что последние пять лет она жила с Дэном и воспитывала с ним общих детей. О новом романе своего возлюбленного она узнала только из СМИ, чем была очень потрясена.





"Я решила высказаться, потому что хочу, чтобы люди знали, что мои отношения закончились из-за романа Пэм и Дэна, начатого, когда он был еще со мной", — отметила Кэри.





Также, женщина призналась, что новость о свадьбе с Памелой Андерсон шокировала не только ее, но и близких и друзей Хейхерста, ведь ранее мужчина то и делал, что жаловался на то, как Памела заставляет его тяжело работать.











