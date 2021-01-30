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30 января 21, 14:10
Памелу Андерсон обвинили в разрушении чужой семьи
Памела Андерсон
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28 января стало известно, что звезда "Спасателей Малибу" Памела Андерсон снова вышла замуж.
Новым избранником актрисы стал ее телохранитель Дэн Хейхерст.

Бывшая гражданская супруга Хейхерста, 42-летняя Кэри, обвинила Андерсон в том, что та разрушила их семью и оставила двоих детей без отца.

Женщина рассказала, что последние пять лет она жила с Дэном и воспитывала с ним общих детей. О новом романе своего возлюбленного она узнала только из СМИ, чем была очень потрясена.

"Я решила высказаться, потому что хочу, чтобы люди знали, что мои отношения закончились из-за романа Пэм и Дэна, начатого, когда он был еще со мной", — отметила Кэри.

Также, женщина призналась, что новость о свадьбе с Памелой Андерсон шокировала не только ее, но и близких и друзей Хейхерста, ведь ранее мужчина то и делал, что жаловался на то, как Памела заставляет его тяжело работать.



Источник: https://telegraf.com.ua/
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