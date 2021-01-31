Редкие фото молодой Софии Ротару с сестрами

Биография легендарной украинской певицы Софии Ротару хорошо известна ее верным поклонникам, которые помнят, как она блистала на сцене. А украинцы более молодых поколений могут видеть все это только на архивных фото и мало знают подробности жизни этой удивительной женщины.













София Ротару в юности





Сейчас Софии Михайловне 73 года, день рождения у нее 7 августа. Она живет спокойной размеренной жизнью в своем особняке под Киевом со своей семьей (мы подробно с фото писали об этом тут). В последние годы певица редко выходит на сцену, только в особенных случаях.





Девочка из простой крестьянской многодетной семьи родилась в селе Моршинцы Черновицкой области.









Свадебное фото родителей Софии Ротару – Михаил и Александра Ротарь





Всего у родителе было шесть детей. Старшая дочь Зинаида в детстве заболела тифом. От смерти девочку спасли, но она ослепла. София Ротару потратила огромные деньги, чтобы вернуть сестре зрение, но это не удалось.





Зинаида обладает абсолютным слухом, она запоминала все песни, услышанные по радио и обучала им своих младших сестер. Сейчас Зинаида живет в Кишиневе, она замужем.





Вторым ребенком стала София, вернее, она была третьим – самый старший мальчик умер при родах. Дальше появились братья Евгений и Анатолий и сестры Лидия и Аурика. Семья была дружной, вместе работали по хозяйству, торговали выращенным виноградом на рынке. И постоянно пели.













София Ротару с Аурикой (слева) и Лидией





Поэтому не удивительно, что обе сестры – Аурика и Лидия стали певицами, брат Евгений тоже. А Анатолий остался жить на селе, он всю жизнь проработал комбайнером.













Семья Ротару: по центру отец, позади София и Лидия, брат Евгений слева, справа Анатолий





Сейчас, в честь дня рождения одной из сестер, София Михайловна опубликовала раритетный снимок с ними. Они позируют с сценических костюмах, с модными в 80-х пышными прическами, юные и красивые.











