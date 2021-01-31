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31 января 21, 13:32
Alyosha удивила необычным занятием на отдыхе
Украинская певица Alyosha, которая поделилась редким фото с Тарасом Тополей, удивила поклонников новой публикацией в Instagram. Сейчас звезда с семьей отдыхает в теплых странах, но не всегда наслаждается чистотой вокруг, поскольку люди загрязняют море и пляж. Это артистка наглядно показала своим фолловерам.
В соцсети певица поделилась фото с пляжа и с первого раза можно подумать, что она просто прогуливается берегом. Однако это не так. После отлива Елена Тополя (настоящее имя артистки) вышла на пляж и увидела, насколько сильно люди загрязняют планету.
Alyosha решилась пройтись вдоль берега и собрать мусор, который оказался на песке с воды, а туда он попал с помощью отдыхающих. Звезда акцентировала внимание, что такие поступки фатально влияют на размножение и виды морских жителей.
Скільки біди морським жителям вже наробили люди....Те, що я збирала на березі після відливу — суцільна загроза нашому світлому майбутньому! І що там в пакеті?А там маски і пластмаски. Бережіть природу і будьте здорові! Дихайте свіжим повітрям!
написала Alyosha.
В комментариях поклонники артистки тепло восприняли ее инициативу и выразили свою похвалу, за сделанное:
"Все на море снимают себя в разных позах, а вы в купальнике на море думаете не про свою красоту, а про красоту природы и еще с глубоким смыслом!";
"Самое неожиданное фото звезды с моря. Но вы большая молодец! Браво!";
"Такие фото редко увидишь у знаменитостей... Спасибо, что показываете жизнь такой, какая она есть! Это заслуживает похвалы!";
"Какая вы умничка! Спасибо вам!".
Источник: https://glamurchik.tochka.net/