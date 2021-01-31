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31 января 21, 13:39
Мишина с Эллертом уже задумываются над пополнением
Ксения Мишина
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Первая украинская "Холостячка" актриса Ксения Мишина стала героиней выпуска "31 вопрос от ЛЮКС ФМ" в лице Славы Демина.
Артистка откровенно рассказала о своей жизни, проекте, отношениях с Сашей Эллертом и ответила на множество интересных вопросов.

Слава Демин не упустил возможно поязвить и сказать, что у Мишиной и Эллерта "экранная любовь", и все это не по-настоящему. На что Ксения возразила, уверив его, что их с Сашей чувства самые что ни есть настоящие.

Также радиоведущий поднял тему того, что Ксения хотела бы успеть сделать до 40 лет. Одним из таких пунктов для Мишиной является желание снова стать мамой. Актриса призналась, что хочет еще девочку. Напомним, что у нее есть сын Платон от предыдущих отношений. А вот у Эллерта на этот счет другие планы.

"Саша хочет близнецов. Мне очень нравится эта идея, она просто сумасшедшая. Близнецы же могут быть такими прикольными. Будут сестры Эллерт", – рассказала артистка. 


Источник: https://telegraf.com.ua/
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