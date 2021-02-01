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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
1 февраля 21, 12:05
Джессика Бил поздравила мужа с днем рождения (ФОТО)
Джессика Бил
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И показала их архивные снимки.
Накануне Джастин Тимберлейк отмечал свой день рождения – в этом году американскому музыканту исполнилось 40 лет. И хотя многие предпочитают не отмечать 40-летие, Джессика и Джастин явно не суеверные. В Instagram Бил уже по традиции поздравила именинника: актриса опубликовала трогательное поздравление, которое сопроводила архивными совместными фотографиями.

«Нет никого, с кем мне было бы веселее. С кем я могла бы больше смеяться, лучше чувствовать себя и иметь больше историй. Я желаю тебе самого творческого и насыщенного года. Счастливого 40-летия, любовь моя», – написала Джессика.









Источник: https://insider.ua/
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